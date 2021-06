È il momento di scendere in pista per il settimo weekend della stagione di Formula 1. Si corre al "Paul Ricard", dove la Mercedes ha dominato nel 2019. Si confermerà oppure la Red Bull continuerà a dare filo da torcere. Ferrari sempre in agguato. Tutto il weekend del GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - LO SPECIALE F1