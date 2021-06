In Francia un viaggio indietro nel tempo per Leclerc, che indosserà un casco speciale: "Dopo 19 anni riporto il design del primo casco, di quando ho iniziato a fare kart non lontano da qui. Ricordo che quando l'ho disegnato Spider-Man era in TV e ho fatto del mio meglio per rappresentare la sua ragnatela. Ho molti bei ricordi di questo periodo della mia vita, sarà speciale indossarlo di nuovo". Tutto il weekend del GP di Francia è ive su Sky Sport F1 (canale 207)



