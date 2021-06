Nella Race 1 di Formula 3 in Francia, vittoria per il pilota russo della ART. Secondo Martins (MP Motorsport) e terzo Williams (Jenzer Motorsport). Alle 16.40 la seconda prova con Arthur Leclerc dalla pole. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP FRANCIA DI F1: DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE