Il momento chiave, o comunque uno dei momenti decisivi del GP di Francia arriva tra il giro 19 e il giro 20: Max Verstappen torna ai box, Lewis Hamilton viene richiamato contro la sua volontà per evitare l'undercut. Il britannico rientra in pista e deve cedere la posizione alla Red Bull: il sette volte iridato non rientra una seconda volta e viene sorpassato beffardamente al penultimo giro a causa del degrado delle gomme

GP FRANCIA, CRONACA E HIGHLIGHTS