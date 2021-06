E' una battaglia stupenda quella per il Mondiale tra Verstappen e Hamilton, due piloti di generazioni diverse: la fame dell'olandese contro l'esperienza del sette volte campione del mondo. C'è una mini fuga da parte di Max, ma il campionato è lungo ed equilibrato. Si torna in pista già venerdì in Austria, tutto in diretta su Sky Sport F1

