Dopo questa doppia vittoria in Francia e Stiria, unite al successo di Perez a Baku e a quello di Verstappen a Monaco, la sequenza di successi Red Bull è a quota 4.

Abituati ai numeri in doppia cifra della Mercedes, in grado di centrare ben tre sequenze da 10 vittorie nell’era Power Unit, questo sembra un numero relativamente piccolo, ma è enormemente significativo.

E' quasi 2013

In primo luogo la Red Bull diventa il secondo team nell’era Power Unit dopo la suddetta Mercedes a registrare una sequenza da quattro successi: la Ferrari non vi era mai riuscita, nemmeno quando Vettel e Leclerc volavano. Per la Red Bull è un ritorno al 2013, quando il suddetto Seb vinse le ultime 9 gare di quella stagione (sequenza record per la F1). Il 2013 è anche l’anno di riferimento per l’ultimo pilota Red Bull con 4 successi in un anno, sempre il suddetto Vettel, dominatore allora, addirittura eguagliando il record di successi stagionali di tutti i tempi, 13, registrato in precedenza solo da Michael Schumacher nel 2004 con la Ferrari. Per Max è un inizio di stagione stellare, inedito: con 4 vittorie e 3 pole, in sole 8 gare, il 2021 è già nella storia come il campionato in cui ha ottenuto più successi! Una menzione anche per il motorista, la Honda, che centra una sequenza di 4 vittorie per la prima volta dal 1991, quando Ayrton Senna, con la sua McLaren MP4-6 vinse le prime 4.

Per contro la Mercedes…

È quasi ovvio che a fare da contraltare ai record Red Bull ci sia una Mercedes, non diciamo in affanno, ma comunque mai vista da 8 anni a questa parte.

È un dato di fatto: nelle 146 gare dell’era Power Unit non erano mai rimasti per 4 GP consecutivi senza vincere, esperienza che vivono ora per la prima volta.

Dal canto suo Hamilton infila 4 gare senza vittorie per la prima volta da Messico 2017 a Cina 2018, quando non frequentò il gradino più alto del podio per 6 GP consecutivi.

Hamilton in Stiria segna un record emblematico, che in parte caratterizza questo suo periodo: ha conquistato il suo 43° secondo posto in gara, eguagliando Michael Schumacher al primo posto di tutti i tempi (già gli aveva tolto il record di vittorie…

La sfida diretta

Un dato su tutti descrive il Mondiale 2021 visto finora. In 6 gare su 8 i primi due all’arrivo sono stati Lewis Hamilton e Max Verstappen, ed il bilancio è in perfetta parità: 3 volte davanti Lewis, 3 volte davanti Max. Gli 1-2 con vincitore il pilota Mercedes sono Bahrain, Portogallo e Spagna, mentre quelli con Max sul gradino più alto del podio: Emilia Romagna, Francia e Stiria. Il fatto che Hamilton abbia prevalso nelle prime 4 gare e Verstappen nelle ultime 4 è un chiaro indicatore del trend del campionato.