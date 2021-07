Lo spagnolo della Ferrari su quello che ci si può aspettare innanzitutto sul sabato del GP d'Austria bis: "Stiamo lavorando e analizzando. Proveremo delle cose in questo fine settimana per vedere se possiamo migliorare il passo nelle qualifiche". Tutto il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Stiamo lavorando e analizzando. Proveremo delle cose in questo fine settimana per vedere se possiamo migliorare il passo nelle qualifiche". Carlos Sainz spiega così quello che si potrebbe attendere dalla Ferrari nel secondo fine settimana consecutivo al Red Bull Ring. "Sappiamo che questo circuito non è proprio adatto per noi, quei tre rettilinei consecutivi da fare quasi all'80% in full throttle e sappiamo che non è il nostro forte. Ma anche questo dobbiamo analizzare per capire cosa possiamo fare e migliorare in questo weekend".