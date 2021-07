Curiose immagini dal venerdì del Red Bull Ring. Mentre le monoposto girano per la seconda sessione di prove libere, le telecamere inquadrano dei coraggiosi che si lanciano per fare bungee jumping non lontano dal circuito. E' un ritorno alla normalità in un weekend dove si prevedono almeno 80mila spettatori per la gara. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - LA CRONACA DELLE LIBERE IN AUSTRIA