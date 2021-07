Stasera Italia-Belgio, quarto di finale degli Europei. Intanto in Austria, dove corre ancora la F1, Antonio Giovinazzi si è presentato al circuito con la maglia degli Azzurri. Il pilota dell'Alfa Romeo nelle Libere 1 ha lasciato il posto in pista al giovane Zhou e si è calato in pieno clima partita. Italia-Belgio in diretta alle 21 su Sky. Live anche tutto il weekend della F1 su Sky Sport F1 (canale 207)

