Red Bull fa la voce grossa in questa doppia trasferta in terra austriaca. Il dominio Mercedes che dura dal 2014 sta ormai per terminare. Verstappen, grazie alla terza vittoria consecutiva, ha portato il vantaggio su Hamilton in classifica mondiale a ben 32 punti. Anche in classifica Costruttori la “forchetta” sta iniziando ad essere piuttosto ampia visto che il team di Milton Keynes ha un vantaggio su Mercedes di ben 44 punti. In questa gara 2 sul tracciato del Red Bull Ring, il dominio di Verstappen è stato ancora più netto. Partito dalla pole ha subito allungato sul gruppo e nessuno è riuscito ad impensierirlo. Sul podio, insieme all’olandese, sono saliti Bottas e uno straordinario Norris che ha saputo spremere al massimo il potenziale della sua McLaren. Solo quarto il campione del mondo Lewis Hamilton.

Ancora una volta la pista ha dimostrato che il pacchetto Red Bull è il migliore in questo 2021. Se ad inizio stagione le prestazioni con Mercedes erano pressoché equivalenti, specialmente in questo ultimo mese il divario tra i due team si è allargato. Questo non è frutto solamente dei circuiti che meglio si adattavano alla RB16B. Il team di Milton Keynes ha continuato ad introdurre sviluppi sulla monoposto quasi ad ogni fine settimana e questo ha permesso loro di diventare la macchina migliore del Circus. Dopo il dominio nella gara 1 del Gp di Stiria hanno portato per questo fine settimana ulteriori sviluppi all’ala anteriore e nella zona dei bargebords che ha permesso loro di migliorare ulteriormente la propria vettura. Anche Honda ha dato il suo contributo visto che, con la specifica 2 della Power Unit, sono riusciti a sbloccare circa 14 cv che ad inizio stagione non riuscivano a sfruttare per non mettere a repentaglio l’affidabilità. Il fine settimana è andato bene per Verstappen ma il team poteva sicuramente ottenere di più visto la terza posizione ottenuta da Perez in qualifica. L’obiettivo era quello della doppietta sul circuito di casa ma, il pilota messicano, è stato autore di una pessima gara condita da diversi errori che lo hanno costretto ad accontentarsi del sesto posto.

Come si spiega la mancata prestazione della Mercedes?

Gli ingegneri alla vigilia erano convinti di avere la velocità per lottare con Verstappen. Sia Hamilton che Bottas hanno perso troppo tempo nei primi giri dietro alla McLaren di Norris e questo ha permesso al pilota olandese di ottenere un grande vantaggio. In Mercedes, nonostante la pessima gara, sono ancora convinti di questa cosa: “Senza la McLaren davanti a noi avremmo potuto lottare contro Verstappen oggi. Non voglio dire che lo avremmo battuto. Ma il nostro passo gara era migliore questa settimana rispetto alla scorsa gara”. Dati alla mano, nonostante il lavoro fatto al simulatore e l’ottimizzazione del setup, il gap tra Mercedes e Red Bull non è diminuito sui rettifili rispetto al recente Gp di Stiria (gap è passato da 0,052 a 0,090 s). In compenso la Mercedes si è trovata maggiormente in difficoltà nel settore centrale e in quello finale e questo può essere dipeso dall’innalzamento della temperatura della pista che ha creato un surriscaldamento sulle posteriori.

Perdita di downforce

Ritornando alla gara, Hamilton ha accusato una perdita di downforce nella seconda parte di gara. Secondo gli ingegneri il pilota inglese ha perso ben 30 punti di carico che sul tracciato austriaco equivalgono a più di mezzo secondo al giro. Questo ha provocato un eccessivo scivolamento della W12 con conseguente aumento del degrado degli pneumatici. Per questo è stato costretto ad effettuare una seconda sosta ai box con relativo adeguamento del carico sull’anteriore per cercare di bilanciare la vettura. Si parla di ben 9° in meno sull’ala anteriore a dimostrazione del tanto carico che è stato perso sul posteriore della sua vettura. Hamilton, a fine gara, era molto rammaricato perché la seconda posizione era alla sua portata senza la perdita di carico: “Avevo già detto prima della gara che oggi sarebbe stato difficile battere Max. Ovviamente perdere così tanta downforce al posteriore e non essere in grado di chiudere in seconda posizione è frustrante. Abbiamo perso molti punti oggi. La seconda posizione era alla nostra portata, ma tutto è accaduto all’improvviso e non sono più stato in grado di tenere il passo dei ragazzi che mi precedevano".

Hamilton attende con impazienza gli aggiornamenti che Mercedes porterà a Silverstone anche se è consapevole che saranno insufficienti per recuperare il gap che li separa dalla Red Bull: “Abbiamo molto lavoro da fare. Sono consapevole che sono tutti concentrati, ma loro hanno portato molte novità nelle ultime gare, mentre noi nessuna. Dobbiamo portare degli aggiornamenti e trovare più performance possibili altrimenti i risultati saranno sempre questi”.