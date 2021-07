La Formula 1 ricorda Jules Bianchi. Tutto il Motorsport e tutti i tifosi non dimenticano la prematura scomparsa avvenuta sei anni fa, era il 17 luglio del 2005, dopo l'incidente avvenuto mesi prima in Giappone, a Suzuka. Come ricordato in tante occasioni, quella del giovane Jules fu una battaglia di nove mesi. Il pilota francese di origini italiane (faceva parte della Ferrari Academy) quella stagione era alla guida della Marussia. Nella parte finale della gara il drammatico incidente: la sua monoposto si schiantò contro una ruspa in azione per rimuovere la macchina di Sutil. Bianchi aveva 25 anni e quella era la sua 34^ gara. Nel post successivo il ricordo e l'omaggio della Formula 1 sul proprio account Twitter con il messaggio "Per sempre con noi".