Torniamo a Silverstone per analizzare la decima gara della stagione. L'episodio dell'incidente di Verstappen è stato decisivo, ma dove ha vinto la gara Hamilton? Il duello con Leclerc e l'ottima prova in generale della Ferrari che fa ben sperare per il futuro. Il Mondiale torna il 1° agosto con il GP dell'Ungheria: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Hamilton infiamma il pubblico di casa ed ottiene una vittoria che gli permette di rimettersi in gioco per la conquista del mondiale. Quelli ottenuti dal pilota inglese sono punti pesanti visto anche lo 0 di Verstappen che è stato costretto al ritiro dopo un contatto in curva 9 proprio con il campione britannico. In questa analisi non andremo a sindacare sulle responsabilità dell’incidente visto che sono cose che succedono nelle gare di Formula 1. Questo contatto era nell’aria già da inizio Mondiale (vedi partenza Imola, Barcellona, sprint qualyfing Silverstone) e fino ad ora era stato evitato per mancanza di aggressività di Hamilton nei confronti di Verstappen che, in diverse occasioni, era stato troppo “leggero” con il pilota olandese. Credo che non sarà l’ultimo che vedremo in questa stagione 2021 specialmente se le prestazioni delle due vetture saranno similari.

Hamilton è stato punito dai commissari con 10 s di penalità ma nonostante questo è riuscito a vincere sorpassando la Ferrari di Leclerc a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Il pilota britannico è stato molto fortunato e la sua gara è stata salvata dalla bandiera rossa (dovevano essere ripristinate le barriere dopo l’uscita di Verstappen) come ha anche ammesso Shovlin: “Il contatto tra l’anteriore sinistra di Hamilton e la posteriore destra di Verstappen aveva rovinato il completamente il cerchione. Senza la bandiera rossa Lewis avrebbe dovuto ritirarsi...".

Sorpresa Rossa



Ferrari che è stata la vera sorpresa di questo fine settimana visto il passo gara mostrato da Leclerc (specialmente con gomme medie) e da Sainz (6°) quando è riuscito a girare in aria libera. La scuderia di Maranello è riuscita a recuperare qualche punto in classifica costruttori sulla McLaren che, sulla pista di casa, ha colto il quarto posto con Norris e il quinto con Ricciardo.

Mercedes ha raggiunto la Red Bull a livello prestazionale?

La Mercedes W12 con l’update di Silverstone si è sicuramente avvicinata alle prestazioni della RB16B ma è presto per dire se c’è stato un vero e proprio aggancio a livello prestazionale anche perché, in pista, è mancato il confronto diretto tra Hamilton e Verstappen. In Mercedes sono convinti che il pacchetto aerodinamico portato in pista non gli ha permesso di raggiungere le performance della vettura di Milton Keynes. Sono dell’idea che la pista di Silverstone si è adattata meglio alla finestra aerodinamica in cui lavora la W12 e questo ha permesso loro di utilizzare un’ala posteriore più piccola trasformando lo svantaggio di velocità massima dell’Austria nel suo opposto.



L’utilizzo di un’ala da basso carico

Una scelta presa anche grazie all’utilizzo del simulatore come ha spiegato Andrew Shovlin: “Le simulazioni ci hanno consigliato questo setup e la pista ha dimostrato che i nostri strumenti funzionano correttamente”. Quello che ha sorpreso gli ingegneri anglo-tedesci è la bassa velocità che aveva la Red Bull sul dritto nonostante l’utilizzo dell’ala posteriore già usata a Baku. Nonostante questo Hamilton, dopo l’esperienza vissuta nella qualifica sprint, aveva capito che buona parte della gara si decideva al primo giro e per questo è stato così aggressivo in curva 9. I punti recuperato in classifica sono tanti ma Verstappen continua ad essere il vero favorito per vincere il titolo. La RB16B è ancora la miglior monoposto e il team sta continuando ancora a spingere con gli sviluppi. La Mercedes ha ancora un piccolo upgrade a livello aerodinamico che coinvolgerà il fondo e l’estrattore mentre con il motore, specialmente lato endotermico, sono arrivati già al limite e potranno ottenere un surplus di energia solo a livello dell’ibrido.

Hamilton ha fatto la differenza su Leclerc con la gomma dura

Con Verstappen fuori gioco la vittoria per Hamilton non è stata così banale. Hanno sicuramente pesato i 10 s di penalità ma la Ferrari di Leclerc ha fatto sudare fino alla fine il padrone di casa. Con gomma media il passo tra i due è stato similare ma Leclerc con la sua SF21 ha avuto una gestione della gomma migliore. Sull’anteriore della W12 sono comparsi segnali di blistering mentre la Ferrari ha completato tutto il suo primo stint senza nessun problema.