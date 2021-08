Dopo il lungo stop causato dalla carambola al via del GP all'Hungaroring, la gara è ripartita con il solo Hamilton in griglia di partenza (standing start). Il britannico è stato infatti l'unico a non rientrare ai box per il cambio gomme. Al termine del giro è rientrato ai box e poi si è ritrovato in ultima posizione. non era mai successo in Formula 1, o quasi...

Hamilton che parte da solo in griglia. E' successo al "secondo start" del GP dell'Ungheria, gara interrotta per lungo tempo dopo una carambola al via. Il britannico della Mercedes è stato infatti l'unico a non rientrare ai box per il cambio gomme. Al termine del giro è rientrato ai box e poi si è ritrovato in ultima posizione. non era mai successo in Formula 1. Anche se qualche episodio analogo c'è stato in passato..