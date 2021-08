Con Hamilton che ha conquistato la 101^ pole in carriera, siamo pronti a vivere un altro emozionante weekend di F1. La sfida del britannico con Verstappen, ma anche una Ferrari che sembra in grado di poter dire la sua in questo undicesimo appuntamento del Mondiale. Oggi la gara alle 15: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Aspettiamoci un'altra domenica da batticuore in Formula 1. Dopo Silverstone, con l'incidente di Verstappen e le polemiche che ne sono derivate, Il Mondiale è pronto a vivere il suo undicesimo atto con il GP d'Ungheria. Lewis Hamilton scatta dalla pole (101^ in carriera), con lui in prima fila l'altra Mercedes di Bottas, mentre il leader del campionato Verstappen ha chiuso la qualifica con il terzo tempo. Attesi segnali dalla Ferrari, a tratti apparsa in palla all'Hungaroring. Il via della gara alle 15, in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.