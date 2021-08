Hauger vince la terza e ultima prova del weekend in Ungheria. Per il norvegese è l'ennesimo trionfo, che gli consente di portare a +63 il proprio vantaggio in classifica su Doohan (152-89), terzo è Caldwell (86). Oggi il GP di Formula 1 live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno GP BUDAPEST, LE ULTIME NEWS Condividi:

Il norvegese Dennis Hauger vince la terza e ultima gara del weekend ungherese della Formula 3 e fa uno scatto probabilmente decisivo per la vittoria finale. Il pilota della Prema ha anticipato al traguardo il compagno di squadra Arthur Leclerc e Jack Doohan della Trident.

La partenza dietro la Safety Car Partenza dietro la Safety Car in Ungheria, dato che la terza gara del week end di F3 nasce sotto un violento acquazzone e la Direzione Corse vuole rischiare il meno possibile alla luce verde. In alcuni punti del tracciato agli scrosci violenti si unisce un vento fastidioso, insistente e molto forte. Arthur Leclerc e Hauger a fare l'andatura, dietro le tre Trident a battagliare fra loro. Al primo giro Martins si tocca con Rasmussen: entra la safety car, proprio mentre Martins riesce a ripartire e a dirigersi verso i box per sostituire il musetto danneggiato. Timidi raggi di sole raggiungono il gruppo che si ricompatta dietro alla vettura di sicurezza. Al quarto giro viene lanciata una nuova partenza.

Subito battaglia e un contatto C'è battaglia fra il sesto e ottavo posto, dove Caldwell e Iwasa scalpitano alle spalle di Vesti; Caldwell e Vesti si toccano, Iwasa intraversa, mentre davanti invece sempre Arthur Leclerc, Hauger e le tre Trident a fare l'andatura. All'ottavo giro Leclerc e Hauger entrano in duello fra loro. Dietro Doohan risale, primo dei tre piloti Trident. Al nono giro Hauger passa -non senza correre rischi. A metà corsa, in alcuni punti del tracciato si crea un corridoio di asfalto asciutto: qualcuno dei piloti comincia a cercare pozze d'acqua, ma qualcuno inizia a considerare una ipotesi di tornare ai box a mettere le slick, anche se il gioco non sembrerebbe valere la candela.

Al quindicesimo giro Nannini (17°) rischia e rientra al pit per montare gomme da asciutto, ma il team pasticcia e gli fa perdere ulteriori secondi preziosi. Hauger in testa fa corsa solitaria, mentre Doohan torna su Leclerc per attaccare la seconda posizione. A due giri dal termine Cohen e Toth si prendono: l'israeliano si tocca con Villagomes e si gira, Toth gli sale sopra frontalmente e l'halo salva Cohen da un brutto finale. Safety car e gara congelata per gli ultimi sette chilometri: al traguardo passa prima Hauger, davanti a Leclerc e Doohan. Le due Prema precedono le tre Trident così come sin dal primo giro.