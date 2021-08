La FIA ha respinto la richiesta di revisione per la squalifica di Vettel nel GP d'Ungheria, le prove presentate dall'Aston Martin non sono state ritenute sufficienti. La scuderia britannica aveva presentato ricorso dopo la squalifica di Seb (secondo al traguardo) per via della quantità di carburante rimasta nel suo serbatoio dopo la bandiera a scacchi, inferiore rispetto al limite consentito. Sul podio dunque, alle spalle di Ocon, confermati Hamilton e Sainz

LO SPECIALE F1