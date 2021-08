L'iconica curva Parabolica di Monza sarà intitolata a Michele Alboreto, ex pilota della Ferrari e vincitore della 24 Ore di Le Mans, scomparso nel 2001 in un tragico incidente. Ad annunciarlo sono stati i vertici dell'Autodromo Nazionale: l'inaugurazione avverrà il prossimo 11 settembre, nel sabato del weekend del GP d'Italia

La carriera di Michele Alboreto

Michele Alboreto nasce il 23 dicembre 1956 e inizia la sua carriera sportiva nel 1976, nel campionato Formula Monza. Negli anni Ottanta debuttò in Formula 1 e - dopo un’esperienza in Tyrrell - passò alla Ferrari, con la quale divenne Vicecampione del mondo nel 1985. Nella sua carriera vinse cinque Gran Premi di F1 ma si cimentò anche in altri campionati tra cui DTM, Formula Indy e mondiale Endurance, di cui vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1997. Morì il 25 aprile 2001, a soli 44 anni, a seguito di un incidente nell’Autodromo di Lausitz, durante alcuni test di preparazione proprio per la classica di durata.