A causa della fortissima pioggia caduta sul Belgio l'inizio del GP di Spa (poi durato appena due giri) è stato posticipato di oltre tre ore: per ingannare la lunghissima attesa, allora, commissari, piloti, meccanici e addetti ai lavori si sono tenuti impegnati con diverse attività alternative. C'era chi ha giocato a calcio come Vettel, chi ha ballato la macarena e chi, incredibilmente, è anche riuscito a giocare a bocce. Vedere per credere

GP SPA, LA GARA DURA SOLO DUE GIRI