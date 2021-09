Il ferrarista ha compiuto 27 anni festeggiando nella fabbrica di Maranello con i dipendenti: presenti anche il Team Principal Binotto Leclerc, che ha scherzato con il compagno: "Speriamo che da ora in avanti rallenterai un pochino perché mi sei troppo vicino...". Dopo la tradizionale canzoncina di "tanti auguri" intonata in coro a Sainz è stato regalato uno speciale cartello (di quelli che si usano al muretto per comunicare con i piloti) con una torta sul gradino più alto del podio e la scritta "buon compleanno"