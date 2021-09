La Formula 1 passa dal Belgio all'Olanda: dopo il maltempo di Spa, che tempo troveranno piloti e team a Zandvoort? Tutte le previsioni per il weekend. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo del trittico di gare che, dopo Spa, porta a Zandvoort in Olanda e si concluderà a Monza. Con il maltempo che ha condizionato pesantemente il weekend in Belgio, che meteo dobbiamo aspettarci per il GP olandese? Ecco le previsioni per il weekend.