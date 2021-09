Si va in pista dalle 11.30 in Olanda per la tredicesima tappa del Mondiale di F1. Si corre a casa di Max Verstappen che proverà a strappare il primo posto in classifica a Hamilton. Dopo il weekend di Spa sotto la pioggia, anche stavolta il meteo è da tenere d'occhio. Tutto il GP di Zandvoort è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - METEO