Il Gran Premio d'Italia senza uno dei suoi protagonisti più amati: positivo al Covid-19 prima della gara in Olanda, Kimi Raikkonen non ci sarà nemmeno a Monza. Al suo posto ancora Kubica. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). In pista anche la MotoGP ad Aragon: tutto su Sky Sport MotoGP (canale 208)

