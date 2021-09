Fred Vasseur ha parlato in conferenza stampa del sedile attualmente occupato in Alfa da Antonio Giovinazzi: "Stiamo guardando alle nuove leve, c'è una lista di 5-6 piloti molto interessanti. Zhou e de Vries per esempio. Verso la fine di settembre prenderemo una decisione". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il futuro di Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo si conoscerà con ogni probabilità entro la fine del mese. A confermarlo in conferenza stampa è stato il Team Principal Fred Vasseur, che dovrà decidere chi sarà il partner di Bottas nel 2022 . "Ci sono almeno 5-6 nomi in lista, stiamo guardando alle categorie minori - ha spiegato - Guanyu Zhou è sulla lista, così come il campione di Formula E Nyck de Vries, anche se per quest'ultimo il "collegamento con Mercedes complica le cose".

"Zhou e de Vries sono nella lista dei candidati"

Giovinazzi ha il contratto in scadenza a fine stagione e, nonostante le ottime prove fin qui fornite, non è sicuro della conferma: "Ci sono due gare consecutive nelle categorie minori tra Monza e Sochi, mi riunirò con il direttivo e decideremo entro la fine di settembre - ha spiegato Vasseur -. I nomi nella lista sono 5-6, vedremo. Zhou è nella lista e non solo per il fatto di essere cinese: ha vinto gare di F2, sta facendo bene e tanti team di F1 lo stanno osservando. Nyck de Vries non è in una situazione confortevole: ha vinto in F2 e in F1, ha fatto bene ad Abu Dhabi in F1 e lo conosco bene, ma il suo collegamento con Mercedes non rende le cose facili".