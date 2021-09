Nel sabato di Monza arriva subito una novità in casa Ferrari. Il team di Maranello ha deciso di sostituire il motore di Charles Leclerc dopo alcuni problemi ravvisati nel corso della giornata di ieri (gestione elettrica del freno motore). Sulla monoposto numero 16 è stata (ri)montata la Power Unit 1 e per questo il pilota monegasco non incapperà in una sanzione. Sanzione che, invece, è stata inflitta a Valtteri Bottas. Per il finlandese, il più veloce in qualifica, il cambio è stato deciso dalla Mercedes prima del Q1 di venerdì. "Abbiamo notato un problema con la PU di Valtteri verso la fine della FP1 e non abbiamo avuto il tempo per indagare, quindi abbiamo deciso di montare una nuova PU finché c'era ancora tempo per farlo", ha fatto sapere il team. Per Bottas penalità nella griglia di partenza del GP. Oggi si torna in pista alle 12 per le libere, mentre alle 16.30 verrà assegnata la pole position con la Sprint Qualifying.