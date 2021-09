Un successo importante per il pilota australiano dopo una prima parte di stagione non entusiasmante con la McLaren. La vittoria di Daniel a Monza mette fine a un lungo digiuno del team di Woking. Tutti i numeri dopo il GP d'Italia. La F1 torna il 26 settembre con la gara in Russia: diretta Sky Sport F1 (canale 207) FOTO: L'INCIDENTE VERSTAPPEN-HAMILTON - GLI HIGHLIGHTS

Il sorriso non l'ha mai perso, ma dopo la vittoria a Monza è sicuramente più raggiante Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, tra alti e bassi in questa sua prima stagione in McLaren, centra il trionfo e mette fine a un lungo digiuno. Ma non è l'unica statistica da tenere a mente dopo il GP d'Italia.