La vittoria numero 100 di Hamilton ha solo in parte mitigato la preoccupazione per un problema che complica la vita al team di Brackley. Bottas è ricorso alla quinta Power Unit a Sochi, mentre con la quarta si era scesi in pista a Monza. E questo è un allarme che può pesare nella lotta al titolo. La F1 torna il 26 ottobre con il GP della Turchia (diretta Sky Sport F1)

