Il pilota della Red Bull si dice rilassato alla vigilia della nuova sfida con Hamilton: "Loro sono forti, ma siamo sereni perché stiamo lavorando duramente. E se finissi secondo a fine stagione, la mia vita non cambierebbe". E a un fan risponde: "Se non corressi, tiferei per Alonso". Tutto il weekend del GP di Turchia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Sembro rilassato? Sì, perché anche se chiudessi la stagione al secondo posto la mia vita non cambierebbe. Faccio quello che mi piace". Non sembra esserci un eccesso di prudenza ma nemmeno resa nelle parole di Max Verstappen nel corso della conferenza piloti a Istanbul. Semmai consapevolezza della sua forza e di quella della sua macchina. La prossima gara in Turchia può essere importante per capire nelle mani di chi finirà il titolo mondiale, ma il pilota della Red Bull si sente tranquillo per un motivo ben preciso: "Stiamo facendo un grande lavoro con il team, non sono preoccupato, e questo resta comunque un grande 2021".