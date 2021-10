Al via su pista bagnata il GP di Turchia. Bottas subito davanti a Verstappen e Leclerc. Testacoda al via di Alonso, che comunque riparte: lo spagnolo e Gasly penalizzati di 5''. Hamilton insegue le prime posizioni, Sainz in grande rimonta dopo essere partito penultimo. Il GP ora in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno