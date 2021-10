Il pilota britannico sa sempre come sorprendere tutti, in pista e fuori. Lo dimostra anche il look con il quale ha fatto il suo ingresso all'Istanbul Speed Park nel giovedì dedicato alla conferenza stampa. Cappotto corto, pantalone e gonnellino dove dominano il blu e il nero. Ai piedi immancabili gli anfibi (in tinta), tanta attenzione agli accessori. E i capelli... Tutto il weekend del GP di Turchia è live su Sky Sport F1 (canale 207)

