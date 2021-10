Miglior tempo nel venerdì di Istanbul, ma anche la penalità di 10 posizioni per aver cambiato l'endotermico della Power Unit Mercedes. Così Lewis Hamilton: "E' una pista diversa dallo scorso anno, c'è più grip ed è divertente da guidare. Nelle Libere 2 non mi sono sentito bene come nella prima sessione. Proverò a centrare la pole". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

E' un venerdì dolce e amaro per Lewis Hamilton . A Istanbul , il campione del mondo ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere , ma subirà una penalità di 10 posizioni per aver sostituito alcune componenti della Power Unit della sua Mercedes.

"Adesso è una pista molto divertente da guidare"

leggi anche

Hamilton, cambio dell'endotermico: penalità

"Le cose sono andate differentemente, rispetto al 2020 è tutto diverso su questo circuito. Hanno pulito la pista e non sapevamo cosa aspettarci, l'anno scorso c'era l'olio mentre oggi c'era molto più grip. E' una pista molto più divertente da guidare. Siamo partiti con un buon assetto, già nelle FP1. Abbiamo fatto qualche modifica e sono stati buoni, anche se nelle FP2 non mi sono sentito bene come nella prima sessione. Abbiamo raccolto tante informazioni che speriamo tornino utili nel corso del weekend. Proverò a centrare la pole, per minimizzare i danni della penalità".