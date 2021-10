La Mercedes ha deciso di cambiare il solo motore endotermico sulla monoposto numero 44 (è la 4^ unità). scattano 10 posizioni di penalità in griglia per Lewis Hamilton . E' il primo colpo di scena del weekend! Il GP della Turchia è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Primo colpo di scena nel GP di Turchia e nella lotta al titolo mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: la Mercedes ha deciso di sostituire il solo motore endotermico sulla monoposto del pilota inglese. Trattandosi della 4^ unità utilizzata, la sostituzione comporterà una penalità di 10 posizioni in griglia per il campione del mondo in carica. Dunque, dopo il cambio dell'intera power unit di Valtteri Bottas a Sochi, che era valso come primo campanello d'allarme, la decisione di sostituire l'endotermico (quindi non l'intera power unit) sulla vettura di Hamilton arriva un po' a sorpresa dopo le dichiarazioni dello stesso pilota che, alla vigilia, aveva escluso questo tipo di operazione sulla sua monoposto.