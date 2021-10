Sabato 16 ottobre Leclerc ha compiuto 24 anni. La casa di Maranello gli ha dedicato un video, in cui mostra una Ferrari con il numero 24: "Dato che oggi posso non essere con te, ho preparato un messaggio speciale", recita il post, in cui è la stessa SF21 a rivolgersi al monegasco. Anche il compagno di squadra Carlos Sainz ha fatto gli auguri a Charles: "Buon compleanno al mio arcinemico a schacchi". Il Mondiale torna il 24 ottobre con il GP Austin: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

FOTO. LA CARRIERA DI LECLERC