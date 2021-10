Con lo splendido successo di Austin, Max Verstappen aumenta il gap su Lewis Hamilton, con il britannico ora distante 12 lunghezze. La Ferrari torna sotto alla McLaren per il 3° posto nel Costruttori: il Cavallino a 3,5 punti dalla scuderia di Woking. La grande sfida del Mondiale torna tra due settimane in Messico: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP AUSTIN, HIGHLIGHTS DELLA GARA