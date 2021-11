I colori, il sound del Messico e oltre 120mila tifosi faranno da cornice al 18esimo GP di questa stagione. Nel sabato delle qualifiche la Mercedes ha ribaltato i pronostici che vedevano avanti la Red Bull: in prima fila scatteranno Bottas e Hamilton, in seconda Verstappen e l'idolo di casa Perez. La chiave della gara può essere già la partenza. Alle 20 la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

GRIGLIA DI PARTENZA - GP, ULTIME NEWS