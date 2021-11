Il team principal dell'Alfa Romeo dopo l'errore di strategia che ha penalizzato Giovinazzi in Brasile: "Abbiamo sbagliato e con Antonio abbiamo chiarito. Sorpresi dalle sue parole, non avremmo mai potuto danneggiare un nostro pilota. Si vince e si commettono errori tutti insieme. Chi affiancherà Bottas nel 2022? Come già detto, prima del Qatar l'annuncio". La F1 è in Brasile, tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207)

GP BRASILE: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE