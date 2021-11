Max Verstappen partirà dalla seconda piazzola della griglia nella Qualifica Sprint in Brasile . L'olandese ha pagato un ritardo di quasi mezzo secondo da Lewis Hamilton, ben sapendo che il rivale per il Mondiale dovrà scontare domenica 5 posizioni per aver cambiato il motore.

"Contento di essere secondo, non potevamo ottenere di più"

IL RIVALE

Hamilton la gufa: "Verstappen sicuro in pole"

"Lontano da Lewis? Hanno portato motore nuovo, avranno più potenza per tutto il weekend. Per me non è un grosso shock. Sono contento di essere secondo. Si tratta di un’ottima posizione di partenza. Ovviamente avremmo voluto essere più vicini, ma a volte si deve essere realisti. Non avevamo molto di più da spremere. Limitare i danni domani? Chiaro, non ho tanti punti da guadagnare nella Sprint, spero di fare un bel primo giro, poi vedremo. La cosa più importante sarà la gara di domenica. Assetto? In gara sarà diverso, farà più caldo. Vedremo".