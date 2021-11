Lewis Hamilton recupera 15 posizioni in 24 giri nella Qualifica Sprint di San Paolo e tiene in vita le chances Mondiali: "Non volevo abbattermi, sono risorto. Questo risultato tiene in vita la lotta per la gara, il podio non è lontano". Tesi confermata da un team radio con il box Mercedes: "Non è ancora finita". Il GP del Brasile domenica in diretta su Sky Sport F1

HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - LA RIMONTA DI HAMILTON