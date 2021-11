Max Verstappen controlla e chiude al 2° posto la Qualifica Sprint di Interlagos, allungando a +21 su Hamilton: "La partenza non è stata delle migliori, oggi era impossibile superare la Mercedes su questa pista. Domani ci riproverò". Il GP del Brasile domenica in diretta su Sky Sport F1

"La partenza non è stata delle migliori"

"Partenza? Non è stata delle migliori anche perché avevo la mescola dura. Poi però il passo è stato buono. Ma qui quando sei vicino non riesci a passare. Loro sono velocissimo in rettilineo. Devi fare grandi curve per passare. Oggi non è stato possibile, ma domani ci riproverò".