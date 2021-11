MotoGP e F1, che super domenica di motori su Sky

Altra grande domenica di motori sui canali di Sky Sport. Il Motomondiale chiude a Valencia, per l'ultimo GP della carriera di Valentino Rossi. Formula 1 di scena in Brasile, per un'altra tappa del duello tra Verstappen e Hamilton, con la Ferrari di Sainz che parte terza. La MotoGP scatta alle 14 (diretta Sky Sport MotoGp, Sky Sport Uno e in streaming su Now), a Interlagos si corre alle 18 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K)

Ultima tappa a Valencia , il Motomondiale chiude i battenti. Le battaglie in Moto3 e MotoGP si sono già concluse nel segno di Acosta e Quartararo, mentre in Moto2 il titolo iridato è ancora da assegnare: a giocarselo sono i due piloti del team Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner e Raul Fernandez (che insegue con un distacco di 23 punti). In MotoGP riflettori puntati su Valentino Rossi: la gara spagnola è quella del suo addio alle corse in MotoGP, lo aspetta una nuova avventura sulle quattro ruote. Ultimo atto anche del duello tra Bastianini e Martin . Entrambi su Ducati, sono separati da appena 3 punti: chi la spunterà come miglior debuttante dell'anno ? Lo spagnolo parte in pole, con una prima fila tutta Rossa. Tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno), in streaming su Now e sul nostro sito.

Brasile, nuovo duello Verstappen-Hamilton. E Sainz parte 3°

Quattro gare al termine del Mondiale, 21 punti di vantaggio di Verstappen su Hamilton. La Formula 1 è in Brasile per vivere l'ennesima sfida di una stagione favolosa, ricca di colpi di scena e polemiche, come quelle che hanno investito i due protagonisti nel venerdì di Interlagos. Lewis partirà 10°, scontando la penalità di 5 posizioni per aver cambiato il motore endotermico, Max invece dalla prima fila dietro a Bottas. Attenzione alla Ferrari di Sainz, 3° in griglia e in forma stratosferica. Il weekend, come sempre, sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno e in 4K, in streaming su NOW e sul nostro sito.