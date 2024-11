Charles Leclerc 4° nelle qualifiche di Las Vegas: "Il primo settore è stato complicato. E' stato un disastro mettere in temperatura la gomma in quel settore, sono deluso. Sainz invece ha fatto un bel lavoro. Spero di avere più ritmo per la gara. Dobbiamo stare davanti alle McLaren come fatto in Brasile, ma le condizioni sono variabili e difficili da capire. Dobbiamo concretizzare". Guarda il video. Il GP live domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

