Alle 7 del mattino il via della gara che potrebbe assegnare all'olandese della Red Bull il suo quarto titolo mondiale. Max scatta dalla quinta posizione in griglia, mentre in pole c'è Russell. La Ferrari con Sainz completa la prima fila, Leclerc quarto. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Russell dalla pole position , Verstappen dalla quinta casella in griglia per giocarsi il primo match point Mondiale . Scatta alle 7 del mattino la gara di Las Vegas , 22^ prova di un campionato che potrebbe essere arrivato al suo epilogo per quanto concerne la classifica Piloti. Partita più aperta nel Costruttori , dove il duello è soprattutto tra McLaren e Ferrari , con la Rossa che oggi ha una grande occasione scattando con Sainz dal secondo posto. Qui tutte le ultime news e ciò che è necessario sapere prima del via .

Le gomme Pirelli per il GP di Las Vegas

Come nella scorsa stagione, il fornitore unico del Mondiale ha scelto per il fine settimana in Nevada le gomme più morbide della gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Attenzione alle temperature di Las Vegas