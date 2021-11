Ok a Red Bull per modifiche, Toto Wolff attacca

Prima del via del GP del Brasile il Team Principal Mercedes aveva parlato - dopo la sanzione scontata ieri da Lewis Hamilton per il DRS - di 'altre monoposto irregolari'. Wolff ha poi spiegato di riferirsi alla macchina di Verstappen, con la federazione che ha concesso alla Red Bull di sostituire alcune componenti dell'ala posteriore in regime di parco chiuso. Il rivale Horner ha spiegato che sarebbe stato concesso per "motivi di sicurezza"

