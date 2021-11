I top team hanno optato per una doppia sosta

L’innalzamento delle temperature ha spinto i top team ad optare per una strategia a doppia sosta. Mercedes e Red Bull hanno preferito effettuare un doppio stint con hard e uno con media mentre Ferrari ha preferito usare due treni di medie per utilizzare le hard solo in quello terminale. Tra i piloti di testa il primo a fermarsi è stato Hamilton il quale, impegnato nella sua rimonta, ha stressato molto i suoi pneumatici specialmente quelli posteriori. Pneumatici posteriori che sono andati in over-heating portando così la sua W12 ad avere tanto sovrasterzo. Hamilton, al momento del pit stop, aveva un gap di oltre 4 secondi nei confronti di Verstappen ma il pit stop ha spinto immediatamente gli uomini della Red Bull a reagire. Se non avessero reagito così velocemente il pilota olandese avrebbe perso sicuramente la leadership della gara in quanto la potenza undercut è risultata maggiore di quanto ci si aspettava perché il degrado, viste le alte temperature della pista, è stato maggiore rispetto alle aspettative. Tra i piloti di testa l’unico a non "pittare" in queste fasi di corsa è stato Bottas il quale è stato richiamato ai box qualche giro più tardi in regime di Virtual Safety Car. Questo ha permesso al pilota finlandese di recuperare la posizione su Perez. Hamilton, in questo secondo stint di gara, è sembrato avere un passo decisamente migliore rispetto a Verstappen ma non è mai stato in grado di attaccare il pilota olandese. Verstappen è stato molto abile a sfruttare la velocità della sua vettura nel settore centrale. In questo tratto di pista riusciva sempre a guadagnare qualche decimo di secondo che gli garantiva un gap su Hamilton superiore al secondo e ciò non permetteva al campione del mondo di sfruttare l’ala mobile. Al giro 41, Verstappen, per proteggersi da un’eventuale undercut di Hamilton ha anticipato la seconda sosta. Il pilota olandese messo sotto pressione dal campione britannico ha accusato un degrado anomalo degli pneumatici dovuto non solo alle temperature alte ma anche al setup aerodinamico scelto. Per contrastare lo strapotere sul dritto della Mercedes ,in casa Red Bull, avevano deciso di scaricare l’ala posteriore perdendo qualche punto di carico che gli ha creato dello scivolamento eccessivo nel tratto guidato. Al muretto anglo-tedesco hanno reagito in ritardo fermando Hamilton due giri dopo. Sulla carta questa è stata una mossa senza troppa logica visto che questa decisione gli ha fatto perdere oltre un secondo. Ma in casa Mercedes, da quello che si è capito dopo la gara, sapevano delle difficoltà alle gomme di Verstappen e il loro obiettivo era quello di far anticipare la loro sosta in quanto erano convintissimi che Hamilton avrebbe avuto la velocità per scavalcarli in pista. Così è stato, infatti, il campione britannico ha attaccato Verstappen riuscendo a sorpassarlo e in pochissimi giri è riuscito a costruire un gap piuttosto elevato a dimostrazione della superiorità in Brasile del pacchetto Mercedes su quello Red Bull.