Per la prima volta la Formula 1 corre a Jeddah, dove potrebbe essere assegnato il titolo piloti. Ma vediamo cosa potrà accadere dal punto di vista meteo nella tre giorni in pista. Tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207)

Due GP al termine della stagione di Formula 1 e titoli ancora da assegnare. Il weekend in Arabia Saudita, dove si corre per la prima volta, potrebbe essere decisivo per Max Verstappen (Red Bull) che ha a disposizione il primo match point per chiudere la partita contro Lewis Hamilton (Mercedes). E il meteo? Può rappresentare un ostacolo a Jeddah? Capiamolo conle informazioni che arrivano dal radar della Formula 1.