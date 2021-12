A Jeddah minuto di silenzio per ricordare Sir Frank. Stasera la gara che potrebbe decidere il Mondiale: Verstappen ha 8 punti di vantaggio in classifica e scatterà dal 3° posto in griglia. Hamilton proverà a ribaltare la situazione sfruttando la pole conquistata ieri. Tra i due pretendenti al titolo c'è la Mercedes di Bottas, ma attenzione anche alla Ferrari di Leclerc cha ha ottenuto il quarto tempo in qualifica. GP live alle 18.30 su Sky Sport F1 e anche in 4K

GRIGLIA PARTENZA - IL TERRIBILE INCIDENTE IN F2