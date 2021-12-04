Sainz scatta 15°: la griglia del GP di Arabia

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Formula 1, la griglia di partenza del GP Arabia Saudita a Jeddah

gp arabia

Prima fila tutta Mercedes nel GP di Arabia Saudita: Hamilton precede Bottas, con il leader del Mondiale Verstappen che scatterà dalla terza piazza. Seconda fila per un super Leclerc. Il GP in diretta su Sky Sport F1

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA

1  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2  Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 


SECONDA FILA

Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

 

TERZA FILA

Sergio Perez (Mes/Red Bull) 

Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 

 

QUARTA FILA

7  Lando Norris (Ing/McLaren)  

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine) 

 

QUINTA FILA

9   Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

10  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

 

SESTA FILA

11  Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

12 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 

 

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14  George Russell (Ing/Williams)   

 

OTTAVA FILA

15  Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

16  Nicholas Latifi (Can/Williams) 

 

NONA FILA

17 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) 

18 Lance Stroll (Can/Aston Martin)  

 

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)    

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)   

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