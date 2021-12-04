Sainz scatta 15°: la griglia del GP di Arabia

Formula 1, la griglia di partenza del GP Arabia Saudita a Jeddahgp arabia
Prima fila tutta Mercedes nel GP di Arabia Saudita: Hamilton precede Bottas, con il leader del Mondiale Verstappen che scatterà dalla terza piazza. Seconda fila per un super Leclerc. Il GP in diretta su Sky Sport F1
PRIMA FILA
1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
SECONDA FILA
3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
TERZA FILA
5 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
QUARTA FILA
7 Lando Norris (Ing/McLaren)
8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
QUINTA FILA
9 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
10 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
SESTA FILA
11 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
12 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
SETTIMA FILA
13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
14 George Russell (Ing/Williams)
OTTAVA FILA
15 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
16 Nicholas Latifi (Can/Williams)
NONA FILA
17 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
18 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
DECIMA FILA
19 Mick Schumacher (Ger/Haas)
20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)