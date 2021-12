Emozioni a non finire a Jeddah, con una quantità enorme di episodi da ricordare. Il Mondiale si deciderà nell'ultima gara ad Abu Dhabi, come solo una volta è accaduto in Formula 1: una pista che sulla carta favorisce la Red Bull, ma alcune modifiche recenti lasciano il duello tra Verstappen e Hamilton tutto in sospeso. Il GP di Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1

GP ARABIA: HIGHLIGHTS