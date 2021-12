"Questo è lo sport, siamo una squadra che vive per le gare e per momenti come questi. Che stagione, che finale", ha scritto Chris Horner su Instagram, corredando il tutto con un video che ritrae le sue reazioni nell'ultimo giro di Yas Marina, con il sorpasso di Verstappen su Hamilton. Ecco come ha vissuto quei momenti il Team Principal della Red Bull. "Fino all’ultimo giro”, in onda su Sky Sport F1 (canale 207) da lunedì 13 dicembre alle 20 e on demand

