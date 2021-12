Intervistato dal "Corriere della Sera", il pilota di Martina Franca saluta l'Alfa Romeo: "Non si può competere contro i soldi. Ma questo è un arrivederci alla F1, non un addio. Continuerò a correre in Formula E, poi sarò al servizio della Ferrari, la squadra che mi ha dato tutto"

L'Italia non avrà piloti in griglia nel Mondiale di F1 del prossimo anno: gli sponsor cinesi hanno spinto Zhou Guanyu, Antonio Giovinazzi ha dovuto salutare l'Alfa Romeo. "Ma lo faccio a testa alta, dopo la mia migliore stagione in F1. D'altronde non si può competere contro i soldi. Questo è il brutto di questo sport, purtroppo è sempre stato così", ha dichiarato al "Corriere della Sera" Giovinazzi. Come confermato da Mattia Binotto, team principal della Ferrari, il pilota di Martina Franca nel 2022 per 12 gare occuperà il ruolo di pilota di riserva di Ferrari, Alfa e Hass, quando sarà libero dai suoi impegni in Formula E (correrà col Team Dragon).