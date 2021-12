Carlos Sainz traccia un bilancio ad 'As' del suo primo anno in Ferrari: "Avevo aspettative alte, ho chiuso meglio di come avevo iniziato. Mi vedo in Ferrari a medio-lungo termine, per il rinnovo non c'è fretta. Leclerc ha tutto, è uno dei più veloci del circus. Non è vero che ottengo i risultati solo perchè lavoro, dietro c'è anche del talento" FERRARI, IL LOGO PER I 75 ANNI Condividi

Il primo anno di Carlos Sainz in Ferrari si è chiuso alla grande: podio ad Abu Dhabi e quinto posto nel Mondiale, il primo degli altri dietro ai 'mostri' di Red Bull e Mercedes. "Avevo delle aspettative alte, mi piace alzare l’asticella il più possibile perché mi spinge a impegnarmi al massimo - ha detto il 27enne di Madrid intervistato da 'As' -. Sapevo che sarebbe stata una stagione F1 di adattamento, dura, soprattutto all’inizio, e che la cosa più importante era finire meglio di come avevo iniziato e questo mi è riuscito. 2022? Mercedes e Red Bull sono team talmente forti che sono capaci di fare due cose alla volta e saranno di sicuro ancora là davanti anche nel prossimo Mondiale".

"Mi vedo solo in Ferrari a medio e lungo termine" "In questo momento non mi vedo da nessuna parte se non in Ferrari a medio o lungo termine - ha spiegato Sainz, che ha il contratto in scadenza a fine 2022 -. Sono felice qui, mi diverto molto e torno a casa dopo ogni gara con il sorriso e l’orgoglio di essere un pilota Ferrari. E se a questo si aggiungono buoni risultati, penso che non sarò meglio che alla Ferrari da nessuna parte. Sono felice di essere qui, ho ancora un anno di contratto e non c’è fretta per il rinnovo”.

"Leclerc ha tutto come pilota" “Charles Leclerc ha tutto, è un grande, è bravo in molte cose e molto più lavoratore di quanto la gente pensi. Ha il pacchetto completo: velocità, lavoro e costanza. Dubito che ci siano in giro piloti molto più veloci di lui in Formula 1. Come sono riuscito a finirgli davanti? Mi sono concentrato su me stesso: quando ho una macchina in cui mi sento a mio agio e trovo lo stile di guida adatto, so essere molto veloce